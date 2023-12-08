شاهد: من الشمال إلى الجنوب إلى الحدود... عمليات تهجير الفلسطينيين مستمرة والمناطق الآمنة شبه معدومة

بعد أسابيع من عمليات النزوح الأولى التي فرضتها إسرائيل على سكان شمال غزة، يجد الفارون من الحرب الشرسة التي تخوضها الدولة العبرية على القطاع، أنفسهم أمام مصير مشابه، وتدفعهم الضربات العنيفة على الجنوب إلى الهروب مجددا.

وخرج الآلاف من سكان الجنوب، الذين يعانون من نقص في مساحات الإيواء، من منازلهم ونقلوا أمتعتهم على العربات بحثاً عن مكان آمن. ويعاني النازحون من ضعف في الخدمات الأساسية مثل المياه، إلى جانب ازدحام المخيمات وانخفاض درجات الحرارة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد طلب من سكان القطاع المحاصر الانتقال إلى منطقة المواصي في الجنوب، مؤكدا أنها ستكون المكان الوحيد الآمن من الضربات. وقال إنه سيتم توجيه المساعدات الإنسانية الدولية إلى المدينة في حالة الضرورة.