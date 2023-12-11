شاهد: تقاليد عيد الميلاد في بولندا

يعود تقليد مسابقة مشاهد ميلاد المسيح في كراكوف إلى القرن التاسع عشر. وتقام المسابقة كل عام في بداية شهر ديسمبر في كراكوف،عند سفح تمثال الشاعر آدم ميكيفيتش في ساحة السوق.

مسابقة أجمل مشاهد عيد الميلاد لها طابع خاص وفريد، فهي مزيج من التقاليد العلمانية والدينية البولندية. وتم تنظيم المسابقة لأول مرة في عام 1937 وتقام كل عام منذ ذلك الحين.

تصنع مجسمات المهد من الخشب والورق، على يد أشخاص من مختلف الأعمار وفي نهاية المسابقة، ينظم المتحف التاريخي لمدينة كراكوف معرضًا لمشاهد ميلاد المسيح الفائزة في قصر كرزيسزتوفوري.