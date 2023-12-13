خرج العشرات من الإسرائيليين أمس الثلاثاء في شوارع مدينة القدس للمطالبة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وتقول إسرائيل إن 137 رهينة، من بينهم جثث لقتلى، ما زالوا محتجزين في غزة.