وفي العاصمة المكسيكية، شارك نحو 2500 عداء و250 حيوانًا أليفًا في سباق سانتا ران، وارتدى المشاركون زي بابا نويل وانتعلوا أحذيتهم الرياضية للركض. وفي غواتيمالا، نزل رجل إطفاء مخضرم يرتدي زي "سانتا كلوز" بالحبال من جسر يبلغ طوله 75 مترا لتقديم الهدايا للأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض. وفي باكستان، ارتدى الناس أزياء عيد الميلاد وسط أجواء من الرقص والغناء تم تنظيمها في شوارع كراتشي.

وفي العاصمة المكسيكية، شارك نحو 2500 عداء و250 حيوانًا أليفًا في سباق سانتا ران، وارتدى المشاركون زي بابا نويل وانتعلوا أحذيتهم الرياضية للركض. وفي غواتيمالا، نزل رجل إطفاء مخضرم يرتدي زي "سانتا كلوز" بالحبال من جسر يبلغ طوله 75 مترا لتقديم الهدايا للأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض. وفي باكستان، ارتدى الناس أزياء عيد الميلاد وسط أجواء من الرقص والغناء تم تنظيمها في شوارع كراتشي.