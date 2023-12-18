شاهد: إضاءة مجسمات للتنانين بحديقة في باريس ضمن فعاليات مهرجان شنغهاي

وخلال جولة ليلية، يمر المشاركون في المهرجان بـ"شانهايجينغ"، أي "كتاب الجبال والبحار"، وهو كتاب كلاسيكي من الأدب الصيني ومصدر العديد من الأساطير التي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة حتى اليوم.

وخلال جولة ليلية، يمر المشاركون في المهرجان بـ"شانهايجينغ"، أي "كتاب الجبال والبحار"، وهو كتاب كلاسيكي من الأدب الصيني ومصدر العديد من الأساطير التي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة حتى اليوم.