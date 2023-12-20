شاهد: شرطة تشيلي تشن مداهمات وتعثر على أموال وأسلحة على خلفية أكبر "احتيال ضريبي" في تاريخ البلاد

داهمت شرطة تشيلي مجموعة من المنازل واستولت على أسلحة وأموال وسيارات فاخرة، بعد تحقيق كبير كشف عن أكبر عملية أحتيال ضريبي في تاريخ البلاد.

وأعلن في تشيلي عن إلقاء القبض على عع شخصًا ينتمون لشبكة للتهرب الضريبي بلغت قيمتها 270 مليون دولار أمريكي.