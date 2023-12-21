شاهد: صفق لها السجناء بحرارة.. فرقة أوبرا فرنسية تعزف داخل سجن في نانت

قدمت أوبرا أنجيه نانت حفلا موسيقيًا في سجن يقع بمدينة نانت الفرنسية وأمام العشرات من السجناء.

يقول مدير الفرقة كزافييه ريبس، 55 عاما، "الموسيقى عديمة الفائدة إذا لم يتم مشاركتها".

ويضيف "لقد جئنا لنجلب القليل من الأمل خلال موسم العطلات هذا."