فيديو. شاهد: طيارون بطائرات شراعية بملابس سانتا يُقدمون هدايا للأطفال اللاجئين من ناغورني كاراباخ

قدّم طيارون شراعيون يرتدون زيّ سانتا كلوز هدايا للأطفال اللاجئين من منطقة ناغورني كاراباخ، بالقرب من قرية أكونك، خارج يريفان، كجزء من باراسانتا، وهو حدث نظمه نادي الطيران الشراعي الأرميني.

وحلّق المشاركون في مبادرة "باراسانتا" من جبل أتيس مرتدين زيّ سانتا كلوز ورجال الثلج على متن طائرات شراعية على أمل زرع الإبنسامة على وجوه الأطفال النازحين. ويبدو أنّ الحدث يتمّ تنظيمه منذ خمس سنوات.

وأكدت أناهيت دافتيان التي شاركت في المبادرة : "لقد قمنا هذا العام بدعوة أطفال آرتساخ (التسمية الأرمينية لإقليم ناغورني كاراباخ) وأحضرنا لهم معجزة صغيرة من جانبنا".