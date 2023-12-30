فيديو. شاهد: لتمويله مشاريع الوقود الأحفوري.. نشطاء المناخ في هولندا يحتجون ضد بنك "آي إن خي"

أغلق نشطاء البيئة من مجموعة "تمرد ضد الإنقراض"، طريق سريع رئيسي في العاصمة أمستردام لعدة ساعات يوم السبت، مطالبين بنك "آي إن خي" ING، وهو أحد أكبر البنوك في البلاد، بالوقف الفوري لتمويل مشاريع الوقود الأحفوري.

اعتقلت الشرطة الهولندية حوالي 300 شخص من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أمام المقر السابق للبنك.

أعلن البنك في وقت سابق من هذا الشهر عن نية وقف تمويل إنتاج النفط والغاز والتنقيب عنهما بحلول عام 2040.

وأضاف أنه سيزيد عمليات الإقراض الجديدة للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعافها خلال العامين المقبلين في إطار استراتيجية جديدة لمواجهة تغير المناخ.