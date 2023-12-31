فيديو. شاهد: بعدّ تنازلي وألعاب نارية وألوان زاهية.. الصين وتايلندا تستقبلان العام الجديد

استقبل الناس في تايلندا والصين العام الجديد بألعاب نارية مبهرة. ففي العاصمة التايلندية بانكوك، أقيم عرض ألعاب نارية فوق نهر تشاو برايا. وفي الصين أيضا استقبل الناس عام 2024 مع عد تنازلي في منتزه كابيتال ستيل، وهو إحدى المناطق التي تجذب السياح في العاصمة بكين.

استقبل الناس في تايلندا والصين العام الجديد بألعاب نارية مبهرة. ففي العاصمة التايلندية بانكوك، أقيم عرض ألعاب نارية فوق نهر تشاو برايا. وفي الصين أيضا استقبل الناس عام 2024 مع عد تنازلي في منتزه كابيتال ستيل، وهو إحدى المناطق التي تجذب السياح في العاصمة بكين.