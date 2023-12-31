فيديو. شاهد: ألعاب نارية مبهرة تضيء سماء سيدني احتفاءً بقدوم عام 2024

استقبلت سيدني العام الجديد بالألعاب النارية التقليدية فوق جسر ميناء المدينة الأسترالية. وكانت أستراليا ونيوزيلندا من بين الدول الأولى التي استقبلت عام 2024. وشكّل جسر ميناء سيدني مركز عرض الألعاب النارية الشهير في منتصف الليل، بالإضافة إلى عرض الأضواء الذي يشاهده سنويًا حوالي 425 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وفقًا لسلطات المدينة.

استقبلت سيدني العام الجديد بالألعاب النارية التقليدية فوق جسر ميناء المدينة الأسترالية. وكانت أستراليا ونيوزيلندا من بين الدول الأولى التي استقبلت عام 2024. وشكّل جسر ميناء سيدني مركز عرض الألعاب النارية الشهير في منتصف الليل، بالإضافة إلى عرض الأضواء الذي يشاهده سنويًا حوالي 425 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وفقًا لسلطات المدينة.