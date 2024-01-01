فيديو. شاهد: ساحة مستشفى الشفاء تتحول إلى مقبرة جماعية لضحايا الهجمات الإسرائيلية

تحولت ساحة مستشفى الشفاء في غزة إلى مقبرة جماعية دُفنت فيها عشرات الجثامين من ضحايا القصف الإسرائيلي والحصار الذي فرضه الجيش الإسرائيلي على المستشفى. ويعتبر مستشفى الشفاء أكبر مجمع طبي في غزة، وقد تعرض لهجمات واقتحام من قبل الجيش الإسرائيلي الذي ادعى أن حماس كان لديها مركز قيادة في أنفاق تحت المستشفى. وقد أدى القتال والقصف إلى سقوط عشرات الضحايا، من بينهم العديد من الأطفال.

تحولت ساحة مستشفى الشفاء في غزة إلى مقبرة جماعية دُفنت فيها عشرات الجثامين من ضحايا القصف الإسرائيلي والحصار الذي فرضه الجيش الإسرائيلي على المستشفى. ويعتبر مستشفى الشفاء أكبر مجمع طبي في غزة، وقد تعرض لهجمات واقتحام من قبل الجيش الإسرائيلي الذي ادعى أن حماس كان لديها مركز قيادة في أنفاق تحت المستشفى. وقد أدى القتال والقصف إلى سقوط عشرات الضحايا، من بينهم العديد من الأطفال.