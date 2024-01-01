فيديو. شاهد: البوذيون في طوكيو يقرعون الأجراس في معبد زوجوجي إيذانا بالعام الجديد

تجمعت حشود من المواطنين بمحاذاة معبد زوجوجي في العاصمة اليابانية طوكيو عند منتصف الليل تزامنا مع احتفالات اليابان بقدوم العام الجديد. ومع حلول منتصف الليل، تناوب الكهنة وأفراد من الجمهور على ضرب عمود خشبي بالجرس الضخم في المعبد إيذانا ببدء العام الجديد. وقرع الأجراس في منتصف الليل هو تقليد قديم للبوذيين، الذين يعتقدون أن البشر يولدون ولديهم 108 رغبة دنيوية، وأن هذه الرغبات تتلاشى عند قرع الجرس 108 مرات.

تجمعت حشود من المواطنين بمحاذاة معبد زوجوجي في العاصمة اليابانية طوكيو عند منتصف الليل تزامنا مع احتفالات اليابان بقدوم العام الجديد. ومع حلول منتصف الليل، تناوب الكهنة وأفراد من الجمهور على ضرب عمود خشبي بالجرس الضخم في المعبد إيذانا ببدء العام الجديد. وقرع الأجراس في منتصف الليل هو تقليد قديم للبوذيين، الذين يعتقدون أن البشر يولدون ولديهم 108 رغبة دنيوية، وأن هذه الرغبات تتلاشى عند قرع الجرس 108 مرات.