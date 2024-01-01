فيديو. شاهد: عملية إنقاذ جريئة لرجلين سقطا في بحيرة متجمدة بمينيسوتا

نفذ عناصر من الأمن في مينيسوتا الأمريكية عملية إنقاذ جريئة، بعد العثور على رجليْن وكلب كانوا قد سقطوا في الجليد أثناء الصيد في إحدى البحيرات المتجمدة. فبعد أن بقيا بعض الوقت في الماء، تمكن الرجلان من الصعود إلى زورق في انتظار الإنقاذ.

لكن عناصر الأمن أدركوا أن علامات انخفاض حرارة الجسم ظهرت على الرجلين، ولم يتمكنوا من انتظار حتى وصول المعدات الإضافية. لذلك زحف أحد رجال الأمن على الجليد، مربوطا بحبل أمان طويل، وتمكن من إعادة الرجلين والكلب إلى الشاطئ.

ووفقًا لمكتب قائد شرطة المنطقة، فإن المشي على الجليد عندما لا يزال رقيقًا "يعرضك لخطر كبير للسقوط ولانخفاض حرارة الجسم أو الموت".