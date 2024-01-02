فيديو. شاهد: أجسام لا تخشى الصقيع تستقبل العام 2024 بالسباحة في مياه البحر الباردة في هولندا

حوالي عشرة آلاف محتفل بحلول العام 2024 في هولندا، استقبلوا العام الجديد بالغطس في مياه بحر الشمال الباردة في شاطئ مدينة سخيفينينغن القريبة من لاهاي. وتحدى المحتفلون البرد القارس مهللين بمعانقة موج البحر. ويحتفل بيوم السباحة من العام الجديد في الأول من شهر كانون الثاني/ يناير من كل سنة في نحو 60 منطقة من أنحاء هولندا. وقد دأبت مدينة سخيفينينغن على عادة الغطس هذه سنويا منذ تظاهرة بادر بها ناد للسباحة في سنة 1960.

حوالي عشرة آلاف محتفل بحلول العام 2024 في هولندا، استقبلوا العام الجديد بالغطس في مياه بحر الشمال الباردة في شاطئ مدينة سخيفينينغن القريبة من لاهاي. وتحدى المحتفلون البرد القارس مهللين بمعانقة موج البحر. ويحتفل بيوم السباحة من العام الجديد في الأول من شهر كانون الثاني/ يناير من كل سنة في نحو 60 منطقة من أنحاء هولندا. وقد دأبت مدينة سخيفينينغن على عادة الغطس هذه سنويا منذ تظاهرة بادر بها ناد للسباحة في سنة 1960.