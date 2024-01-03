فيديو. شاهد: موقع عملية اغتيال نائب رئيس حركة حماس العاروري مع ستة آخرين بينهم قياديان في القسام في بيروت

بدأ عناصر الإطفاء اللبنانيين بإزالة الحطام الناجم عن غارة إسرائيلية بواسطة طائرة مسيرة، أدت إلى مقتل نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري وآخرين بينهم قياديان اثنان من كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، في العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء. ويمكن أن يثير اغتيال العاروري ردة فعل قوية من حزب الله اللبناني. واستهدفت الغارة شقة في مبنى من الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، والتي تعد معقل حزب الله. وكان الأمين العام للحزب حسن نصر الله توعد بالرد على أي استهداف إسرائيلي للمسؤولين الفلسطينيين في لبنان.

بدأ عناصر الإطفاء اللبنانيين بإزالة الحطام الناجم عن غارة إسرائيلية بواسطة طائرة مسيرة، أدت إلى مقتل نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري وآخرين بينهم قياديان اثنان من كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، في العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء. ويمكن أن يثير اغتيال العاروري ردة فعل قوية من حزب الله اللبناني. واستهدفت الغارة شقة في مبنى من الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، والتي تعد معقل حزب الله. وكان الأمين العام للحزب حسن نصر الله توعد بالرد على أي استهداف إسرائيلي للمسؤولين الفلسطينيين في لبنان.