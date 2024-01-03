فيديو. شاهد: خمسة قتلى في اصطدام طائرتين بمطار هانيدا في طوكيو

أعلنت الخطوط الجوية اليابانية أن الطائرة كانت تحمل رقم الرحلة 516، القادمة من مطار نيو شيتوس في هوكايدو شمال اليابان. وقال خفر السواحل الياباني إن طائرة "JAL"، اصطدمت بإحدى طائراتها مباشرة بعد هبوطها في حوالي الساعة 6 مساء الثلاثاء. وتسبب الاصطدام في اشتعال النيران في الطائرتين، ما أسفر عن مقتل خمسة من أفراد خفر السواحل، بينما نجا جميع من كانوا على متن الرحلة التجارية وعددهم 379 من ثلاثة مخارج للطوارئ. وتلقى 14 راكباً العلاج.

أعلنت الخطوط الجوية اليابانية أن الطائرة كانت تحمل رقم الرحلة 516، القادمة من مطار نيو شيتوس في هوكايدو شمال اليابان. وقال خفر السواحل الياباني إن طائرة "JAL"، اصطدمت بإحدى طائراتها مباشرة بعد هبوطها في حوالي الساعة 6 مساء الثلاثاء. وتسبب الاصطدام في اشتعال النيران في الطائرتين، ما أسفر عن مقتل خمسة من أفراد خفر السواحل، بينما نجا جميع من كانوا على متن الرحلة التجارية وعددهم 379 من ثلاثة مخارج للطوارئ. وتلقى 14 راكباً العلاج.