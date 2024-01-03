فيديو. شاهد: تواصل عمليات البحث والإنقاذ لناجين إثر زلزال ضرب اليابان

انهارت عديد المباني في اليابان بعد أن ضرب زلزال عديد المرات غرب البلاد، مخلفا 65 قتيلا وعشرات الجرحى. وقد تواصلت جهود إنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت ركام المباني المدمرة. وفي محافظة إيشيكاوا تواصلت هزات ارتدادية على مدى يومين من وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجات على سلم ريختر، ما رفع حالة الإنذار بوقوع مد بحري. وفي وقت لجأ عديد المتضررين إلى مراكز الإجلاء، حثت السلطات الناس على استخدام الأقنعة والمطهرات تجنبا للأمراض المعدية.

انهارت عديد المباني في اليابان بعد أن ضرب زلزال عديد المرات غرب البلاد، مخلفا 65 قتيلا وعشرات الجرحى. وقد تواصلت جهود إنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت ركام المباني المدمرة. وفي محافظة إيشيكاوا تواصلت هزات ارتدادية على مدى يومين من وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجات على سلم ريختر، ما رفع حالة الإنذار بوقوع مد بحري. وفي وقت لجأ عديد المتضررين إلى مراكز الإجلاء، حثت السلطات الناس على استخدام الأقنعة والمطهرات تجنبا للأمراض المعدية.