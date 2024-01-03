فيديو. شاهد:أمواج تسونامي تنحسر عن محافظة إيشيكاوا وسط اليابان.. جرفت معها القوارب والمركبات وهدمت البيوت

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب غربي اليابان قبل يومين، وبلغت قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر، إلى 64 شخصاً. كما شهدت المنطقة زلزالين آخرين بلغت قوتهما 5 و5.5 درجات، اليوم الأربعاء، وتبعتهما هزات ارتدادية.

وأعقب حدوث الزلازل انهيارات في الطرق، ومشاكل في إمدادات الكهرباء والمياه، وسط انقطاع المواصلات مع بعض القرى.

وضربت موجات تسونامي على طول المناطق الساحلية في جزيرة هونشو، ووصل ارتفاع الأمواج إلى 1,2 متراً في ميناء واجيما في إيشيكاوا، ما تسبب في أضرار بالغة، حيث تضررت القوارب الراسية في الميناء وانهارت المباني على الساحل.