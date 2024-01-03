فيديو. شاهد: 3 قتلى وعديد الجرحى جراء غارة إسرائيلية تستهدف الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة

أدت غارة جوية إسرائيلية إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل وجرح عدد آخر في رفح جنوب قطاع غزة، حيث تقصف البيوت دون سبب كما يقول أحد أهالي المنطقة هو صخر النحال. ومنذ بدأت عملية طوفان الأقصى، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 22 ألف فلسطيني في غزة، ما يزيد عن الثلثين منهم هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع. وفيما يستمر الحصار الإسرائيلي والقصف على القطاع، يواجه ربع الأهالي هناك المجاعة، بحسب الأمم المتحدة.

أدت غارة جوية إسرائيلية إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل وجرح عدد آخر في رفح جنوب قطاع غزة، حيث تقصف البيوت دون سبب كما يقول أحد أهالي المنطقة هو صخر النحال. ومنذ بدأت عملية طوفان الأقصى، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 22 ألف فلسطيني في غزة، ما يزيد عن الثلثين منهم هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع. وفيما يستمر الحصار الإسرائيلي والقصف على القطاع، يواجه ربع الأهالي هناك المجاعة، بحسب الأمم المتحدة.