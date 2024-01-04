فيديو. شاهد: المتمرس على المشي فوق الحبل المشدود ناتان بولين يشد أنظار الجمهور في العاصمة التشيلية سانتياغو

عبر الرياضي المشهور المتمرس على المشي فوق الحبل المشدود ناتان بولين مسافة 270 مترا، على ارتفاع نحو 50 مترا فوق إحدى الساحات العامة في العاصمة التشيلية سانتياغو، حيث شد أنظار الجمهور الذي واكب العرض، الذي اعتبرت السائحة إيرلي مينا أنه يعبر عن البطولة والشجاعة. ونظم العرض في إطار أكبر مهرجان دولي للفنون الاستعراضية في البلاد، والمعروف باسم "تياترو أميل"، والذي تشارك فيه فرق من عديد الدول. وينظم مهرجان تياترو أميل الدولي هذا العام في نسخته 31.

عبر الرياضي المشهور المتمرس على المشي فوق الحبل المشدود ناتان بولين مسافة 270 مترا، على ارتفاع نحو 50 مترا فوق إحدى الساحات العامة في العاصمة التشيلية سانتياغو، حيث شد أنظار الجمهور الذي واكب العرض، الذي اعتبرت السائحة إيرلي مينا أنه يعبر عن البطولة والشجاعة. ونظم العرض في إطار أكبر مهرجان دولي للفنون الاستعراضية في البلاد، والمعروف باسم "تياترو أميل"، والذي تشارك فيه فرق من عديد الدول. وينظم مهرجان تياترو أميل الدولي هذا العام في نسخته 31.