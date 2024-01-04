منزل منهار بسبب الزلازل في سوزو، محافظة إيشيكاوا، اليابان. 2024/01/04
no comment

فيديو. شاهد: حجم الأضرار الناجمة عن زالزال ضرب الساحل الغربي لليابان وتسبب بمقتل أكثر من 80 شخصا

يعكس دمار المنازل المنهارة والمباني في محافظة إيشيكاوا في الساحل الغربي لليابان، قوة الزلزال والهزات الارتدادية التي ضربت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية. ووسط البرد القارس تحدى عناصر الإنقاذ قساوة الطقس، وهم يسابقون الزمن من أجل العثور عن ناجين، بعد أن خلف الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر، 84 قتيلا على الأقل، و51 مفقودا. في هذا السياق عزز رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عمليات الإنقاذ بنحو 3 آلاف جندي، إضافة ألى ألف جندي تم نشرهم أول الأمر.

يعكس دمار المنازل المنهارة والمباني في محافظة إيشيكاوا في الساحل الغربي لليابان، قوة الزلزال والهزات الارتدادية التي ضربت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية. ووسط البرد القارس تحدى عناصر الإنقاذ قساوة الطقس، وهم يسابقون الزمن من أجل العثور عن ناجين، بعد أن خلف الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر، 84 قتيلا على الأقل، و51 مفقودا. في هذا السياق عزز رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عمليات الإنقاذ بنحو 3 آلاف جندي، إضافة ألى ألف جندي تم نشرهم أول الأمر.

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات