فيديو. شاهد: تشييع جنازة الجندي الأوكراني الشهير ومنقذ الحيوانات "نوتري"

شيع عشرات الأوكرانيين جثمان الجندي سفاتوسلاف رومانتشوك الملقب "بنوتري"، إلى مثواه الأخير، خلال موكب جنائزي في مقبرة في العاصمة كييف. وكان نوتري انضم إلى القوات الأوكرانية منذ بداية الاجتياح الروسي لأوكرانيا، وقد توفي متأثرا بجروحه على الجبهة ناحية ليمان، في 2023/12/28. وكان نشاط نوري قبل الحرب مخصصا لاستكشاف الكهوف والمغارات ورسم خرائطها، باعتباره عالما في هذا المجال (speleologist) ومهندسا. كما كان نوتري منقذا للحيوانات.

شيع عشرات الأوكرانيين جثمان الجندي سفاتوسلاف رومانتشوك الملقب "بنوتري"، إلى مثواه الأخير، خلال موكب جنائزي في مقبرة في العاصمة كييف. وكان نوتري انضم إلى القوات الأوكرانية منذ بداية الاجتياح الروسي لأوكرانيا، وقد توفي متأثرا بجروحه على الجبهة ناحية ليمان، في 2023/12/28. وكان نشاط نوري قبل الحرب مخصصا لاستكشاف الكهوف والمغارات ورسم خرائطها، باعتباره عالما في هذا المجال (speleologist) ومهندسا. كما كان نوتري منقذا للحيوانات.