فيديو. شاهد: الفيضانات والثلوج تجتاح بعض المدن الأوروبية

كما تعاني السويد من طقس عاصف، حيث تسببت درجات الحرارة شديدة الانخفاض، والمصحوبة بالرياح العاتية والثلوج، في إحداث فوضى في أنحاء شمال البلاد، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية تحت الصفر، إذ انقطعت الكهرباء عن 4000 منزل، وعلق آخرون لساعات في سياراتهم على طول الطرق السريعة المُغلقة. وفي الدنمارك المجاورة، حثت الشرطة سائقي السيارات على تجنب الرحلات غير الضرورية حيث ضربت الرياح والثلوج الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد. وفي لابلاند الفنلندية، سجلت بلدية إينونتيكيو القريبة من الحدود مع النرويج والسويد، أدنى درجة حرارة في البلاد هذا الشتاء الخميس عند 42.5 درجة مئوية تحت الصفر. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة أكثر برودة بقية أالأسبوع.

كما تعاني السويد من طقس عاصف، حيث تسببت درجات الحرارة شديدة الانخفاض، والمصحوبة بالرياح العاتية والثلوج، في إحداث فوضى في أنحاء شمال البلاد، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية تحت الصفر، إذ انقطعت الكهرباء عن 4000 منزل، وعلق آخرون لساعات في سياراتهم على طول الطرق السريعة المُغلقة. وفي الدنمارك المجاورة، حثت الشرطة سائقي السيارات على تجنب الرحلات غير الضرورية حيث ضربت الرياح والثلوج الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد. وفي لابلاند الفنلندية، سجلت بلدية إينونتيكيو القريبة من الحدود مع النرويج والسويد، أدنى درجة حرارة في البلاد هذا الشتاء الخميس عند 42.5 درجة مئوية تحت الصفر. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة أكثر برودة بقية أالأسبوع.