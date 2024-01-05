فيديو. شاهد: بعد ثلاثة أشهر من القتال والقصف... دمار رهيب حل بأحياء وشوراع مدينة غزة

أظهرت لقطات فيديو مدى الدمار الذي تعرضت له مناطق واسعة وسط مدينة غزة بعد ثلاثة أشهر من القتال الضاري والقصف الإسرائيلي العنيف على المدينة وعلى قطاع غزة. ومن شدة الدمار، أصبح من الصعب التعرف على بعض الشوارع. وتعرضت الغالبية العظمى من المباني القريبة من ميدان فلسطين وسط المدينة لأضرار جسيمة، أو دُمرت بالكامل وتناثر ركامها في الشوارع.

أظهرت لقطات فيديو مدى الدمار الذي تعرضت له مناطق واسعة وسط مدينة غزة بعد ثلاثة أشهر من القتال الضاري والقصف الإسرائيلي العنيف على المدينة وعلى قطاع غزة. ومن شدة الدمار، أصبح من الصعب التعرف على بعض الشوارع. وتعرضت الغالبية العظمى من المباني القريبة من ميدان فلسطين وسط المدينة لأضرار جسيمة، أو دُمرت بالكامل وتناثر ركامها في الشوارع.