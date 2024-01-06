فيديو. شاهد: الأضرار لا يمكن حصرها والأمل يتضاءل في إنقاذ مفقودين بعد 6 أيام على زلزال اليابان

تجاوز عدد قتلى الزلزال الذي ضرب اليابان أول أيام العام الجديد مئة شخص اليوم السبت، في حين لا يزال أكثر من 200 آخرين في عداد المفقودين، وهو الزلزال الأعلى من حيث عدد القتلى الذي تشهده البلاد منذ ما يقارب ثماني سنوات.

دمر الزلزال الذي ضرب الساحل الغربي لليابان بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر البنية التحتية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 23 ألف منزل، كما واجه عمّال الإنقاذ هزات ارتدادية لليوم السادس أثناء البحث عن ناجين تشبثوا بالحياة لعدة أيام في منازلهم المنهارة.

وتُعتبر محافظة إيشيكاوا هي الأكثر تضرراً، حيث ضربت موجات تسونامي المناطق ووصل ارتفاع الأمواج إلى 1,2 متراً في ميناء واجيما، ما تسبب في أضرار بالغة، حيث تضررت القوارب الراسية في الموانئ وانهارت المباني على الساحل.