فيديو. شاهد: مياه الفيضانات تغمر البيوت والشوارع وتحوّل المدن الإنجليزية إلى فينيسيا صغيرة

في غلوستر جبنوب غرب إنجلترا، تحولت الشوارع إلى جداول بفعل المياه التي غمرت المباني والسيارات. الأراضي الزراعية أيضًا تأثرت بالفيضانات، حيث انتزعت المياه القوارب من مراسيها.

وبعدما ضربت العاصفة "هينك" المملكة المتحدة برياح قوية وأمطار، استمر منسوب الأنهار في الارتفاع وأدى إلى حالة من الفوضى، مع إجلاء المئات في نوتنغهامشير وغلوستر وشرق لندن.

ولا يزال هناك أكثر من 300 تحذير من الفيضانات سارية في جميع أنحاء إنجلترا وويلز، حيث تعاني أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة من انقطاع التيار الكهربائي وتعطل حركة الطيران.