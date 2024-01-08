فيديو. شاهد: طقوس عيد الميلاد توحّد الإثيوبيين.. ملابس بيضاء وطواف بالشموع وسط الترانيم

يحتفل المسيحيون في السابع من يناير/ كانون الثاني بعيد الميلاد أو "جينا" كما يسمونه باللغة الأمهرية، حيث تتمسك البلاد بتقويم الكنيسة القبطية المعروف محليا بالتقويم الإثيوبي.

ويشهد سوق شولا في العاصمة أديس أبابا، رواجاً كبيراً، حيث الذي يقصده الناس لشراء الدواجن والشموع والزينة.

وفي كاتدرائية "مدهين عالم"، إحدى الكنائس الأكثر شعبية في أديس أبابا، يتجمع الآلاف للصلاة والغناء، يضيئون الشموع ويتبعون الكهنة الذين ينشدون الترانيم الروحية.

كمت يرتدي المصلون الملابس البيضاء، رمز النقاء والحماية من قوى الشر في التقاليد الإثيوبية.