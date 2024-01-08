عقد قران جماعي في كراتشي، باكستان، 7 كانون الثاني 2024
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فيديو. شاهد: عقد قران جماعي لتخفيف أعباء الزواج في كراتشي

عُقد قران أكثر من 100 شخص من الطائفة الهندوسية في مدينة كراتشي الباكستانية في حفل زفاف جماعي يوم الأحد. ونظم هذا الحدث المجلس الهندوسي الباكستاني. وقال رئيس المجلس، راميش كومار فانكواني، إن المجلس ينظم حفل زفاف جماعي سنوياً لمساعدة الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل مصاريف الزفاف، كما ويتكفل المجلس بكل ما يتعلق بالتجهيزات المنزلية مثل الغسالة، وآلة الخياطة، والتلفزيون، وغير ذلك.

عُقد قران أكثر من 100 شخص من الطائفة الهندوسية في مدينة كراتشي الباكستانية في حفل زفاف جماعي يوم الأحد. ونظم هذا الحدث المجلس الهندوسي الباكستاني. وقال رئيس المجلس، راميش كومار فانكواني، إن المجلس ينظم حفل زفاف جماعي سنوياً لمساعدة الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل مصاريف الزفاف، كما ويتكفل المجلس بكل ما يتعلق بالتجهيزات المنزلية مثل الغسالة، وآلة الخياطة، والتلفزيون، وغير ذلك.

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