آلاف الدببة المحشوة بالقطن تغطي ملعب الهوكي في هيرشي. 2024/01/07
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فيديو. شاهد: الجمهور يمطر ملعب الهوكي في هيرشي بدمى دببة محشوة بالقطن

رقم قياسي جديد سجله ملعب الهوكي في هيرشي من ولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث أمطر الجمهور الميدان بآلاف دمى الدببة المحشوة بالقطن، في "فوضى محبوبة" وحدث مشهور عالميا، وبلغ عدد الدمى المرمية 74599 لعبة، عندما حقق فريق "ذا بيرز" حامل كأس  "كالدر"، ضمن دوري الهوكي الأمريكي مرة أخرى أمام فريق "لهاي فالي فانتومز"، رقما جديدا للهوكي، باعتباره الفريق الأكثر تتويجا في تاريخ الرابطة الأمريكية للهوكي. وسيتم التبرع بالدمى لفائدة نحو 35 جمعية خيرية محلية.

رقم قياسي جديد سجله ملعب الهوكي في هيرشي من ولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث أمطر الجمهور الميدان بآلاف دمى الدببة المحشوة بالقطن، في "فوضى محبوبة" وحدث مشهور عالميا، وبلغ عدد الدمى المرمية 74599 لعبة، عندما حقق فريق "ذا بيرز" حامل كأس  "كالدر"، ضمن دوري الهوكي الأمريكي مرة أخرى أمام فريق "لهاي فالي فانتومز"، رقما جديدا للهوكي، باعتباره الفريق الأكثر تتويجا في تاريخ الرابطة الأمريكية للهوكي. وسيتم التبرع بالدمى لفائدة نحو 35 جمعية خيرية محلية.

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