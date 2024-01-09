فيديو. شاهد: تماثيل جليدية مُبهرة للمشاركة في مهرجان هاربين بالصين

توافد نحاتو الجليد والثلج من جميع أنحاء العالم إلى هاربين في شمال شرقي الصين لعرض إبداعاتهم في المسابقة الدولية السنوية لنحت الجليد والثلج في المدينة. وتقام المسابقة بالتزامن مع مهرجان هاربين للثلج والجليد الشهير، وتضم قطعاً من أكثر من 100 نحات ثلجي من 12 دولة.

توافد نحاتو الجليد والثلج من جميع أنحاء العالم إلى هاربين في شمال شرقي الصين لعرض إبداعاتهم في المسابقة الدولية السنوية لنحت الجليد والثلج في المدينة. وتقام المسابقة بالتزامن مع مهرجان هاربين للثلج والجليد الشهير، وتضم قطعاً من أكثر من 100 نحات ثلجي من 12 دولة.