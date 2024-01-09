فيديو. شاهد: بدء التدريبات على كرنفال "السامبا" السنوي في ريو دي جانيرو

ستتدرب مدرستان للسامبا لمدة شهر قبل بدء هذا الحدث البرازيلي كل يوم أحد، لاختبار الإيقاعات ووضع اللمسات الأخيرة. كما ستتيح هذه التدريبات الفنية فرصة لعشاق الكرنفال لحضور العرض في إستاد السامبادروم مجاناً، حيث يتم توزيع 70 ألف تذكرة كل يوم أحد. واجتاحت حفلات الشوارع الملونة وسط مدينة ريو دي جانيرو استعداداً للافتتاح غير الرسمي لكرنفال 2024. عادة، تبدأ كرنفالات ريو رسمياً في 13 كانون الثاني/ يناير مع أكثر من 453 حفلة في الشوارع يسمح بها مجلس المدينة لغاية 18 شباط/فبراير.

ستتدرب مدرستان للسامبا لمدة شهر قبل بدء هذا الحدث البرازيلي كل يوم أحد، لاختبار الإيقاعات ووضع اللمسات الأخيرة. كما ستتيح هذه التدريبات الفنية فرصة لعشاق الكرنفال لحضور العرض في إستاد السامبادروم مجاناً، حيث يتم توزيع 70 ألف تذكرة كل يوم أحد. واجتاحت حفلات الشوارع الملونة وسط مدينة ريو دي جانيرو استعداداً للافتتاح غير الرسمي لكرنفال 2024. عادة، تبدأ كرنفالات ريو رسمياً في 13 كانون الثاني/ يناير مع أكثر من 453 حفلة في الشوارع يسمح بها مجلس المدينة لغاية 18 شباط/فبراير.