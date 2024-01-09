فيديو. شاهد: شلال ياجالا..الأكبر في إستونيا يتجمد بفعل الصقيع

تدلت أعمدة الجليد والثلوج على أكبر شلال طبيعي في إستونيا، وقد سمحت السلطات للسكان بالتسلق والمشي بين الأعمدة الجليدية على مسؤوليتهم الخاصة.

تدلت أعمدة الجليد والثلوج على أكبر شلال طبيعي في إستونيا، وقد سمحت السلطات للسكان بالتسلق والمشي بين الأعمدة الجليدية على مسؤوليتهم الخاصة. ويعتبر شلال ياجالا من أكبر الشلالات الطبيعية ويبلغ عرضه حوالى 50 مترا وارتفاعه حوالى 8 أمتار.