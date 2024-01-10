فيديو. شاهد: الخوف يسيطر على الإكوادور بعد هروب زعيم أخطر عصابة من السجن وإعلان حالة الطوارئ

يعيش سكّان الإكوادور في حالة من الخوف والقلق بعد أن أعلن الرئيس دانيال نوبوا حالة الطوارئ يوم الإثنين وقال إن البلاد في "نزاع دخلي مسلّح"، وذلك إثر اختفاء زعيم عصابة شهير من زنزانته في السجن.

وأصدر نوبوا مرسوماً رئاسياً يصنف 20 عصابة ضالعة في تهريب المخدرات ضمن الجماعات الإرهابية وأمر بتعبئة وتدخل القوات المسلحة والشرطة الوطنية ل"تحييدها".

وكان العنف قد بلغ ذروته حين هجم مسلحون ملثمون على أستوديو بمحطة تليفزيونية عامة أثناء البث المباشر، حتى أن الطاقم اضطر للانبطاح أرضا، كما لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص مصرعهم منذ يوم الإثنين.