مهاجرون يسيرون على طول الطريق السريع عبر أرياجا بولاية تشياباس جنوب المكسيك، أثناء رحلتهم شمالًا نحو الحدود الأمريكية- 8 يناير 2024،
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فيديو. شاهد: قافلة مهاجرين تستأنف رحلتها شمالاً بعد حصولها على الوثائق الحكومية اللازمة في المكسيك

استأنف نحو 2000  مهاجر من القافلة التي انقسمت مطلع كانون الثاني/ يناير، رحلتهم عبر جنوب المكسيك الاثنين، شمالًا نحو الحدود الأمريكية.واتهم المهاجرون الحكومة المكسيكية بخداعهم من خلال عدم تزويدهم بالوثائق اللازمة ليتمكنوا من المرور بحرية عبر البلاد. وكانت المجموعة جزءًا من قافلة أكبر تضم حوالي 6 آلاف شخص انطلقت ليلة عيد الميلاد من تاباتشولا، عشية اجتماع رفيع المستوى بين المكسيك والولايات المتحدة.

استأنف نحو 2000  مهاجر من القافلة التي انقسمت مطلع كانون الثاني/ يناير، رحلتهم عبر جنوب المكسيك الاثنين، شمالًا نحو الحدود الأمريكية.واتهم المهاجرون الحكومة المكسيكية بخداعهم من خلال عدم تزويدهم بالوثائق اللازمة ليتمكنوا من المرور بحرية عبر البلاد. وكانت المجموعة جزءًا من قافلة أكبر تضم حوالي 6 آلاف شخص انطلقت ليلة عيد الميلاد من تاباتشولا، عشية اجتماع رفيع المستوى بين المكسيك والولايات المتحدة.

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