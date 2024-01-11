فيديو. شاهد: سباحون يغطسون في المياه الجليدية في مهرجان الشتاء بالصين

ويتجمع السباحون لكسر الجليد وإزالته، وهو عمل روتيني يستغرق ساعة لإنهائه وإذابة الجليد الذي يبلغ سمكه 10 سنتيمترات، وما أن يصبج جاهزاً حتى يلقوا بأنفسهم في الماء. ويقول وانغ شياو، الذي بدأ السباحة الشتوية منذ سبع سنوات بعد تقاعده: "يبدو الأمر وكأنك تتناول حلوى بالنعناع والهواء البارد يخرج منك".

ويتجمع السباحون لكسر الجليد وإزالته، وهو عمل روتيني يستغرق ساعة لإنهائه وإذابة الجليد الذي يبلغ سمكه 10 سنتيمترات، وما أن يصبج جاهزاً حتى يلقوا بأنفسهم في الماء. ويقول وانغ شياو، الذي بدأ السباحة الشتوية منذ سبع سنوات بعد تقاعده: "يبدو الأمر وكأنك تتناول حلوى بالنعناع والهواء البارد يخرج منك".