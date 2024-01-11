فيديو. شاهد: صلاة جماعية عند حائط المبكى لأجل عودة المحتجزين في غزة

ويعد حائط المبكى الذي أُقيمت عنده الصلاة الجماعية الأربعاء أقدس مكان يمكن لليهود أن يصلوا فيه. وقد استحوذت قضية الأسرى المحتجزين في غزة على الإسرائيليين، ولا يزال إطلاق سراحهم أحد أهداف الدولة العبرية في حربها على القطاع.

ويعد حائط المبكى الذي أُقيمت عنده الصلاة الجماعية الأربعاء أقدس مكان يمكن لليهود أن يصلوا فيه. وقد استحوذت قضية الأسرى المحتجزين في غزة على الإسرائيليين، ولا يزال إطلاق سراحهم أحد أهداف الدولة العبرية في حربها على القطاع.