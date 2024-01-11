عنصر من الجيش الإسرائيلي في أحد الأنفاق في غزة
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فيديو. شاهد: الجيش الإسرائيلي يعرض صورًا يقول إنها لنفق تم اكتشافه في خان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي اكتشاف نفق قال إنه تابع لحركة حماس أسفل مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، مدعيًا أن "الحركة احتجزت فيه عددًا من الرهائن".

أعلن الجيش الإسرائيلي اكتشاف نفق قال إنه تابع لحركة حماس أسفل مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، مدعيًا أن "الحركة احتجزت فيه عددًا من الرهائن".

وفي بيان له، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم استثمار مبالغ ضخمة في بناء هذا النفق خلال السنوات الماضية.

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