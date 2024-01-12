فيديو. شاهد: الرئيس البوليفي يشارك في احتفالات اليوم الوطني لأوراق الكوكا

شارك الرئيس البوليفي لويس آرسي، الخميس، بالاحتفال الوطني التقليدي لأوراق الكوكا الذي يعكس علاقة البلاد بهذا المحصول. ويعتبر استخدامه قانونياً في بوليفيا حيث يعده البعض نباتاً مقدساً، وخصصت الدولة 22 ألف هكتار لزراعته كجزء من الاستهلاك التقليدي. ويُستخدم نبات الكوكا في دول الأنديز للتخفيف من الجوع والتعب، لكن صنفته اتفاقية الأمم المتحدة الوحيدة للمخدرات على أنه مادة مُخدرة منذ العام 1961. وقال آرسي إن حكومته تروج لحملة جديدة لإزالة أوراق الكوكا من قائمة المخدرات.

شارك الرئيس البوليفي لويس آرسي، الخميس، بالاحتفال الوطني التقليدي لأوراق الكوكا الذي يعكس علاقة البلاد بهذا المحصول. ويعتبر استخدامه قانونياً في بوليفيا حيث يعده البعض نباتاً مقدساً، وخصصت الدولة 22 ألف هكتار لزراعته كجزء من الاستهلاك التقليدي. ويُستخدم نبات الكوكا في دول الأنديز للتخفيف من الجوع والتعب، لكن صنفته اتفاقية الأمم المتحدة الوحيدة للمخدرات على أنه مادة مُخدرة منذ العام 1961. وقال آرسي إن حكومته تروج لحملة جديدة لإزالة أوراق الكوكا من قائمة المخدرات.