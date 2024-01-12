فيديو. شاهد: توقيع عدة إتفاقيات تعاون وشراكة بين إندونيسيا وفيتنام

إلتقى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو مع نظيره الفيتنامي فو فان ثونغ خلال زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام إلى هانوي لتعزيز التعاون مع الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.

وكانت الزيارة فرصة لتوقيع إندونيسيا وفيتنام إتفاقيات حول التعاون في مجال الاتصالات المعلوماتية ومصايد الأسماك. وخلال حديثه لوسائل الإعلام عقب اجتماعهما أكد ثونغ على أهمية السلام والاستقرار وحرية الملاحة الجوية والبحرية في بحر الصين الجنوبي، حيث توجد نزاعات منفصلة بين البلدين مع الصين.

وسلط ويدودو الضوء على التعاون في مجال انتقال الطاقة بين البلدين وكلاهما في صفقة "شراكة انتقال الطاقة العادلة" كما أشاد باستثمار شركة "فينفاست" الفيتنامية، لصناعة السيارات الكهربائية بقيمة 1.2 مليار دولار لبناء مرافق للسيارات الكهربائية في إندونيسيا.