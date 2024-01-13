فيديو. شاهد: كييف ولندن توقعان اتفاقية أمنية تستمر لأكثر من 100 عام

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الجمعة بتقديم "أكبر حزمة من المساعدات الدفاعية لأوكرانيا" بقيمة 2.5 مليار جنيه استرليني (حوالي 3.2 مليار دولار أمريكي) خلال زيارة إلى كييف.

وأضاف "سيشمل ذلك المزيد من معدات الدفاع الجوي والمزيد من الأسلحة المضادة للدبابات والمزيد من الصواريخ بعيدة المدى وآلاف الطلقات والمزيد من الذخيرة وقذائف المدفعية"، بالإضافة إلى المزيد من التدريب العسكري.

كما أعلن سوناك عن اتفاقية أمنية جديدة بين البلدين "ستستمر لمائة عام أو أكثر" خلال مؤتمره الصحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف أن المملكة المتحدة والدول الأوروبية الأخرى لا يمكن أن تتراجع في دعمها لأوكرانيا لأنه "إذا فاز بوتين في أوكرانيا، فلن يتوقف عند هذا الحد".