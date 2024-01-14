فيديو. شاهد: بالونات ملونة في سماء سانتياغو مع انطلاق المهرجان الدولي للبالونات في تشيلي

ملأت البالونات الملونة سماء العاصمة التشيلية سانتياغو. وانطلقت مناطيد الهواء الساخن كجزء من مهرجان المناطيد الدولي، وهو الأول من نوعه الذي يقام في أمريكا الجنوبية.

واستضافت المكسيك المهرجان الشهير عالميًا كل عامين على مدار العشرين عامًا الماضية. وتمّ تنظيمه لأول مرة في ديسمبر كانون الأول 2002 في ليون بمقاطعة غواناخواتو حيث انطلق 25 بالونًا من الهواء الساخن إلى السماء. والأحد هو آخر أيام مهرجان البالونات في سانتياغو. وتتيح التذكرة التي تبلغ كلفتها 300 دولار للزائرين فرصة امتطاء المناطيد ومراقبة العاصمة من الأعلى.