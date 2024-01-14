فيديو. شاهد: فيضانات غير مسبوقة تشهدها الكونغو الديمقراطية

تعاني عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا من فيضانات مدمرة بعد ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير، مما تسبب بخروج المياه عن ضفتي نهر الكونغو على خلفية هطول أمطار غزيرة على غير العادة

وتحولت الشوارع بمنطقة بومباج في كينشاسا إلى أنهار، حيث استخدم السكان قوارب صغيرة للتنقل بعد أن أجبروا على مغادرة منازلهم التي غمرتها المياه. والفيضانات ليست بالأمر الجديد في كينشاسا، لكن حجم الفيضانات الأخيرة لم يسبق له مثيل. وينتقد بعض المواطنين غياب الدولة في مواجهة حجم الفيضانات في هذه الأحياء التي تسكنها الطبقة الفقيرة.

وتساقطت الأمطار ضعف متوسط ما تم تسجيله بين عامي 2022 و2023، ودمرت الفيضانات أو ألحقت أضرارا بالمرافق الصحية والمدارس وآلاف المنازل والمنازل، بحسب منظمة الصحة العالمية. وحذرت الأمم المتحدة من أنها قد تؤدي إلى تفشي الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا وإعاقة الوصول إلى الرعاية الصحية.