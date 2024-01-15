فيديو. شاهد: فريديريك العاشر ملكا جديدا للدنمارك بعد تنازل والدته عن العرش

تولى الملك فريديريك العاشر مهامه خلفا لوالدته الملكة مارغريت الثانية، التي تنازلت عن العرش بعد أكثر من نصف قرن على اعتلائه.

وفاجأت مارغريت الأمة عندما أعلنت خلال خطابها التقليدي ليلة رأس السنة الجديدة أنها ستتنازل عن العرش لأسباب صحية. وأوضحت متحدثة باسم القصر الملكي لصحيفة بيرلينغسكي أن الملكة أبلغت أبناءها بقرارها قبل ثلاثة أيام فقط من الإعلان.

ولد ولي العهد واسمه الكامل فريدريك أندريه هنريك كريستيان في 26 مايو-أيار 1968 وهو الطفل الأول لمارغريت وزوجها الأمير هنريك، الذي توفي في العام 2018. وشقيقه الأصغر الأمير يواكيم ولد في العام 1969