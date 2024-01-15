فيديو. شاهد: الجيش الروسي ينشر لقطات لهجوم طائرة من طراز "Su-25" في أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لما تزعم أنه هجوم نفذته طائرة مقاتلة من طراز "Su-25" باتجاه إقليم دونيتسك في أوكرانيا.

وقال الجيش الروسي، إن الهجوم وقع بتنفيذ ضربة باستخدام صواريخ الطائرات غير الموجهة.