المقاتلة الروسية أثناء الهجوم
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فيديو. شاهد: الجيش الروسي ينشر لقطات لهجوم طائرة من طراز "Su-25" في أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لما تزعم أنه هجوم نفذته طائرة مقاتلة من طراز "Su-25" باتجاه إقليم دونيتسك في أوكرانيا.

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لما تزعم أنه هجوم نفذته طائرة مقاتلة من طراز "Su-25" باتجاه إقليم دونيتسك في أوكرانيا.

وقال الجيش الروسي، إن الهجوم وقع بتنفيذ ضربة باستخدام صواريخ الطائرات غير الموجهة.

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