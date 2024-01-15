فيديو. شاهد: الجيش الروسي ينشر لقطات لهجوم طائرة من طراز "Su-25" في أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لما تزعم أنه هجوم نفذته طائرة مقاتلة من طراز "Su-25" باتجاه إقليم دونيتسك في أوكرانيا.
وقال الجيش الروسي، إن الهجوم وقع بتنفيذ ضربة باستخدام صواريخ الطائرات غير الموجهة.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لما تزعم أنه هجوم نفذته طائرة مقاتلة من طراز "Su-25" باتجاه إقليم دونيتسك في أوكرانيا.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لما تزعم أنه هجوم نفذته طائرة مقاتلة من طراز "Su-25" باتجاه إقليم دونيتسك في أوكرانيا.
وقال الجيش الروسي، إن الهجوم وقع بتنفيذ ضربة باستخدام صواريخ الطائرات غير الموجهة.