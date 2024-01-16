فيديو. شاهد: إعصار بلال يتسبب في حدوث فيضانات عارمة في موريشيوس

تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار بلال في حدوث فيضانات شديدة في عاصمة موريشيوس، بورت لويس، حيث جرفت السيول السيارات والشوارع يوم الاثنين وشوهد الناس وهم يهربون من مركباتهم.

وقد فعلت مصالح الأرصاد الجوية في موريشيوس نظام الإنذار من الدرجة 2 إلى الدرجة 3 يوم الاثنين حيث تستعد السلطات في الجزيرة لمجابهة أسوأ الاحتمالات . ويضرب إعصار بلال حاليًا مناطق تقع على بعد حوالي 170 كيلومترًا غرب لومورن.

لا ريونيون الفرنسية في المحيط الهندي كانت شهدت في وقت مبكر من يوم الاثنين ظروفا جوية مماثلة حين ضرب إعصار بلال الجزيرة وصاحبته أمطار غزيرة ورياح تصل سرعتها إلى 250 كيلومترا في الساعة.