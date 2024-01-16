فيديو. شاهد: ولادة فرس نهر نادر في حديقة تشيكية

رحبت حديقة دوفر كرالوف للحيوانات شرقي براغ، في جمهورية التشيك بولادة ذكر فرس نهر قزم، يعد إضافة نادرة لجهود الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض. وتعيش هذه الحيوانات في المستنقعات والغابات المطيرة في غرب إفريقيا. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 2500 منها فقط، لا تزال تعيش في البرية. ولم يولد سوى 10 من أفراس النهر القزمة في حدائق الحيوانات على مستوى العالم العام الماضي.

رحبت حديقة دوفر كرالوف للحيوانات شرقي براغ، في جمهورية التشيك بولادة ذكر فرس نهر قزم، يعد إضافة نادرة لجهود الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض. وتعيش هذه الحيوانات في المستنقعات والغابات المطيرة في غرب إفريقيا. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 2500 منها فقط، لا تزال تعيش في البرية. ولم يولد سوى 10 من أفراس النهر القزمة في حدائق الحيوانات على مستوى العالم العام الماضي.