فيديو. شاهد: بركان آيسلندا المرعب يبتلع المنازل ويحوّل بلدة غريندافيك إلى كتل من رماد

التهمت الحمم المتدفقة من بركان في شبه جزيرة "ريكيانيس"، منازل عدة في بلدة غريندافيك الآيسلندية القريبة، حيث أُجلي السكان ليلاً بصورة عاجلة.

وأظهرت المشاهد التي تم التقاطها عبر طائرة بدون طيار، مدى الضرر الناجم عن الحمم البركانية المنبعثة من الأرض، بعد فتح شقين في مكان قريب من ميناء البلدة.

وقال الرئيس غودني يوهانسون في خطاب متلفز ليلة الأحد إن "فترة عصيبة من الاضطرابات بدأت في شبه جزيرة ريكيانيس"، حيث عاود البركان الذي ظل خامدا لفترة طويلة نشاطه.

وثار البركان للمرة الثانية خلال أقل من شهر صباح الأحد. وكانت السلطات قد أمرت السكان بمغادرة بلدة غريندافيك لصيد الأسماك قبل ساعات من وقوع الزلزال، حيث تنبأت مجموعة من الزلازل الصغيرة بحدوث ثوران وشيك.