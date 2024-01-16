فيديو. شاهد: قناع عملاق لجلب الحظ في اليابان فهل يصدق؟

قررت واحدة من المزارات في مدينة فوكوكا الواقعة في الجهة الغربية من اليابان تثبيت أقنعة عملاقة عند أبوابها استعدادًا لاحتفالات "سيتسوبون"، وهو آخر يوم من فصل الشتاء في التقويم التقليدي الياباني ونقطة تحول المواسم.

وزين مزار كوشيدا أبوابه بتماثيل "أوتافوكو" وهي تعبر عن شخصية يابانية كوميدية تم تصويرها في شكل قناع). وقد تم صنع الوجوه الإناث النحيفة والمحظوظة باستخدام ورق الواشي الياباني على هيكل خشبي.

إحدى تلك الأقنعة الضخمة التي تم تثبيتها على بوابة المزار يوم الاثنين يبلغ ارتفاعها أكثر من خمسة أمتار وعرضها وخمسة أمتار اخرى.

يُقال إن الحظ السعيد يأتي للمصلين الذين يدخلون المزار عبر فم "أوتافوكو" المفتوح.

فهل يصدق؟