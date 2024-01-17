فيديو. شاهد: فلسطيني يحمل جثمان ابنته التي قُتلت بغارة إسرائيلية على رفح

قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص بغارة جوية إسرائيلية اصابت منزلاً خلال الليل في مدينة رفح جنوب غزة. كما أدى القصف إلى إصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال. وحمل محمد شومان، جثمان ابنته التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات، والتي كانت من بين الضحايا. وقال باكياً: "عندما وقعت الضربة الأولى، استيقظت وأنا أصرخ: ماسا، ماسا، دون أن أعرف ما حدث". كما أصيبت ابنته الأخرى وشقيقه في الغارة وتم نقلهما إلى المستشفى. وبعد مرور أكثر من 100 يوم على الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع، ، قُتل أكثر من 24.448 فلسطينياً.

قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص بغارة جوية إسرائيلية اصابت منزلاً خلال الليل في مدينة رفح جنوب غزة. كما أدى القصف إلى إصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال. وحمل محمد شومان، جثمان ابنته التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات، والتي كانت من بين الضحايا. وقال باكياً: "عندما وقعت الضربة الأولى، استيقظت وأنا أصرخ: ماسا، ماسا، دون أن أعرف ما حدث". كما أصيبت ابنته الأخرى وشقيقه في الغارة وتم نقلهما إلى المستشفى. وبعد مرور أكثر من 100 يوم على الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع، ، قُتل أكثر من 24.448 فلسطينياً.